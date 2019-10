Qual estádio recebeu mais finais de Libertadores na história?

Maracanã receberá a sua segunda final da Libertadores em 2020. Veja quais são os estádios que mais sediaram a decisão do torneio na história

A final da será sediada no Maracanã pela segunda vez em 2020. O estádio já foi palco do torneio em 2008, quando o foi derrotado nos pênaltis para a , do .

A Conmebol anunciou, na tarde desta quinta-feira (17), o local que receberá a decisão do torneio na próxima temporada. O Maracanã venceu uma disputa com outros cinco estádios do - Mineirão, Arena do , Beira-Rio, Morumbi e Arena -, o Estádio Mario Kempes ( ) e o Estádio Nacional ( ).

Motivada pela escolha da Conmebol, anunciada nesta tarde, a Goal Brasil apresenta os estádios que mais receberam a decisão do torneio continental na história. Veja, abaixo, a lista completa:

Estádio Nacional de

Palco da decisão de 2018, o estádio do Chile já sediou a finalíssima em oito oportunidades, sendo seis delas em playoffs - 1965, 1966, 1967, 1974, 1976 e 1987. Ainda houve outras duas partidas finais disputadas no lugar - 1982 e 1993. O Chile volta a receber uma decisão nesta temporada.

Estádio Centenário

O campo usado por e Nacional, do , foi usado em sete decisões de Copa Libertadores da América, sendo quatro playoffs - 1968, 1973, 1977 e 1981 - e três jogos com times locais - 1970, 1980 e 1988.

Morumbi

O estádio do recebeu cinco decisões, sendo uma delas por causa do em 2000 e outra devido ao em 2003. As outras todas envolveram o clube dono do local: 1992, 1994 e 2005.

La Bombonera

O estádio mais emblemático da Argentina por causa da aura do foi palco de uma decisão de Libertadores em quatro oportunidades: 1963, 1978, 1979 e 2001.

Monumental de Núñez

O campo do foi usado em quatro decisões de Copa Libertadores da América - 1962 (playoff), 1986, 1996 e 2015.

Pacaembu

Estádio utilizado pelo Corinthians até a construção da Arena, em Itaquera, o Pacaembu foi palco da decisão em cinco oportunidades - 1961, 2002, 2011 e 2012.

Libertadores de América

O campo do Independiente, em Avellaneda, na Argentina, foi palcop da decisão em três oportunidades: 1964, 1972 e 1984.

Mineirão

O principal estádio de Minas Gerais, pertencente ao governo do estado, recebeu decisões de (1997 e 2009) e (2013).

Atanasio Girardot

O estádio do , da , foi palco de duas decisões, em 1995 e 2016.

Beira-Rio

O campo do recebeu a decisão de 2006 e 2010, ambas culminaram em conquistas da equipe gaúcha.

Defensores del Chaco

O campo de Assunção recebeu duas decisões, ambas no sistema de playoff: 1975 e 1985.

Monumental de Guayaquil

O estádio do Equador, utilizado pelo , foi palco das decisões de 1990 e 1998.

Olímpico

O antigo estádio do Grêmio, o Olímpico Monumental, foi usado na decisão em duas oportunidades: 1983 e 2007. O clube gaúcho foi campeão em ambas as oportunidades.

Ciudad de Lanús

No ano do terceiro título do Grêmio da Copa Libertadores, em 2017, o estádio do Lanús foi o palco da decisão.

Estádio Manuel Ferreira

Conhecido como El Bosque de Para Uno, o estádio do Club , do , foi sede da final de 1960.

El Campín

O El Campín, em Bogotá, recebeu a finalíssima de 1989.

Estádio Nacional do Peru

Um dos candidatos à decisão de 2020, o campo sediado em Lima, na capital do Peru, foi sede do torneio de 1971.

Estádio Jorge Luis Hirschi

Localizado em La Plata, na Argentina, o estádio recebeu a decisão de 1969.

Maracanã

Palco da grande decisão, o Maracanã foi sede da final de 2008, quando o Fluminense foi vice-campeão para a LDU.

Monumental de Santiago

O campo do recebeu uma decisão apenas até o momento. O torneio de 1991 foi decidido no estádio.

Nuevo Gasómetro

Na conquista única do , da Argentina, o Nuevo Gasómetro foi palco da decisão. O jogo ocorreu em 2014.

Palestra

O Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores da América em 1999, em jogo disputado no antigo Palestra Itália, atual Allianz Parque.

Estádio Palogrande

Casa do , o estádio Palogrande, em Manizales, foi sede da final em 2004.

Santiago Bernabéu

Único estádio fora da América do Sul a receber a finalíssima da Copa Libertadores, o Santiago Bernabéu foi palco do torneio em 2018 graças a uma confusão envolvendo torcedores de Boca Juniors e River Plate às vésperas da decisão.