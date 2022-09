Qual estádio da Copa do Mundo do Qatar se parece com uma tenda?

Um dos palcos mais luxuosos do Mundial tem o formato de uma construção bastante ismples, mas muito significativapara a cultura local; entenda

A Copa do Mundo do Qatar promete dar um show em termos de arquitetura. Quase todos os estádios que vão sediar o Mundial foram construídos agora, ou passaram por reformas gigantescas recentemente. Uma das novidades no futebol qatari é o Estádio Al Bayt, um dos novos e mais luxuosos palcos do esporte. Mas se você não reconhecer pelo nome, normal, deve lembrar de ter ouvido sobre o "estádio-tenda".

Sim, isso mesmo, por mais estranho que pareça, estamos falando de um estádio que tem o formato que imita uma tenda gigante. Mas por que uma obra de primeiro mundo escolheu se parecer com uma estrutura tão simples quanto a de uma barraca? A GOAL te explica.

Por que o Estádio Al Bayt se parece com uma tenda gigante?

Apesar de parecer um design estranho para um estádio de primeiro mundo, existe um motivo para que o Al Bayt se pareça com uma tenda. A arquitetura foi pensada em alusão às "bayt al sha'ar" - que também inspira o nome do estádio -, tradicionais tendas do povo qatari e da região do Golfo, principalmente dos nômades.

A ideia de ter um estádio tão luxuoso e tecnológico em um formato de barraca de lona é misturar a modernidade com a tradição do Qatar, procurando homenagear tanto o passado quanto o presente do país, sem perder de vista também o que vem no futuro. Espera-se que os visitantes tenham, além das experiências esportivas, uma vivência da tradicional cultura local.

Capacidade, localização e mais do Al Bayt

Este é o estádio que fica mais longe do centro de Doha, capital do Qatar, na cidade de Al-Khor. Palco da abertura do Mundial, tem capacidade de 60 mil pessoas, sendo um dos maiores que sediará a competição. No entanto, após a disputa, terá o número de lugares reduzidos drasticamente, suportando no máximo 32 mil torcedores.

Além da diminuição de capacidade, o estádio também vai passar a abrigar um hotel cinco estrelas após a Copa, além de um centro comercial. A ideia é que também tenha um ginásio, salas multiuso e um parque, que fazem parte do processo de sustentabilidade.

Quais jogos o Al Bayt vai receber?

Ao todo, o estádio vai receber oito jogos da Copa do Mundo de 2022: o duelo de abertura, além de cinco jogos da fase de grupos, um nas oitavas de final, um nas quartas de final e outro nas semifinais.

Os jogos da fase de grupos são: Marrocos x Croácia (23 de novembro), Inglaterra x Estados Unidos (25 de novembro), Espanha x Alemanha (27 de novembro), Holanda x Qatar (29 de novembro), Costa Rica x Alemanha (1 de dezembro)