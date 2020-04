Qual era o time de Moraes Moreira? Para quem torcia o cantor?

Cantor e compositor foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro; causa ainda não é conhecida

O cantor e compositor baiano Moraes Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira (13) aos 72 anos no Rio de Janeiro.

“A gente não sabe direito o que ocorreu. Nem eu, nem as irmãs sabemos”, disse Eduardo Moraes, irmão do cantor.

Nascido na , Moraes Moreira em 2016 revelou ser simpático ao Bahia, mas sua paixão verdadeira era o . O clube carioca até ganhou músicas, assim como Zico, seu amigo pessoal e ídolo.

A canção foi feita quando o jogador se despedia do Flamengo para jogar na , da . Ela começa com versos que derramam emoção: "Agora como é que eu fico, nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã..."

"Eu ouvia as rádios Globo, Tupi, Mayrink Veiga, lá do interior. Conheci o Rio de Janeiro, Laranjeiras, tudo, conheci antes, lá. Eu sou Flamengo, não sou Bahia, nem . Sou simpático ao Bahia", disse em entrevista ao "SporTV".

"Meus amigos eram Zico, Paulo César Caju, Afonsinho. Jairzinho e Brito jogaram no time dos Novos Baianos. Eu fiz quatro ou cinco músicas para o Zico. Os Novos Baianos misturavam futebol e música, era a tradução dos Novos Baianos. Música e futebol eram os amores da nossa vida", disse.

Nas redes sociais, o clube carioca lamentou a morte do cantor e compositor.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do músico e ilustre rubro-negro Moraes Moreira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste", disse o time no Twitter.