Que o futebol brasileiro é muito instável, todos sabemos. Basta uma derrota e o trabalho do treinador já começa a ser questionado. Ou o contrário: uma vitória e o "professor" vira um gênio. Mas quem será o técnico com melhor aproveitamento no Brasil?

Será que o primeiro colocado da lista é um brasileiro? Ou o treinador de melhor aproveitamento segue a tendência dos últimos anos e é um estrangeiro?

Para tirar tal dúvida, a GOAL foi buscar a resposta nos números. Listamos todos os treinadores da Série A e os principais nomes da Série B em ordem de aproveitamento (além de apresentar também o número de jogos, vitórias, empates e derrotas).

Confira!

Qual é o treinador com melhor aproveitamento no futebol brasileiro?

Time Treinador Quando chegou Jogos Vitórias Empates Derrotas Títulos Aproveitamento Botafogo Enderson Moreira 21 de julho de 2021 26 17 6 3 1 73,07% Atlético-GO Marcelo Cabo 11 de novembro de 2021 8 4 4 0 0 66,6% América-MG Marquinhos Santos 18 de outubro de 2021 11 6 3 2 0 63,6% Palmeiras Abel Ferreira 3 de novembro de 2020 107 57 23 27 3 60,4% Avaí Claudinei Oliveira 9 de dezembro de 2020 68 34 19 15 1 59,3% Fortaleza Juan Pablo Vojvoda 10 de maio de 2021 51 25 10 16 1 55,5% Juventude Jair Ventura 19 de outubro de 2021 11 5 3 3 0 54,5% RB Bragantino Maurício Barbieri 4 de setembro de 2020 101 43 32 26 0 53,1% Coritiba Gustavo Morínigo 7 de janeiro de 2021 57 25 13 19 0 51,4% Corinthians Sylvinho 27 de maio de 2021 40 15 13 12 0 48,3% Grêmio Vágner Mancini 15 de outubro de 2021 14 6 2 6 0 47,6% Santos Fábio Carille 8 de setembro de 2021 20 7 7 6 0 46,65% São Paulo Rogério Ceni 13 de outubro de 2021 13 5 3 5 0 46,61% Bahia Guto Ferreira 7 de outubro de 2021 15 5 5 5 0 44,4% Ceará Tiago Nunes 30 de agosto de 2021 20 6 8 6 0 43,3% Athletico-PR Alberto Valentim 4 de outubro de 2021 20 6 5 9 1 38,9% Sport Gustavo Florentín 29 de agosto de 2021 19 6 4 9 0 38,5% Chapecoense Felipe Conceição 15 de dezembro de 2021 0 0 0 0 0 0% Cruzeiro Paulo Pezzolano 3 de janeiro de 2022 0 0 0 0 0 0% Flamengo Paulo Sousa 29 de dezembro de 2021 0 0 0 0 0 0% Fluminense Abel Braga 14 de dezembro de 2021 0 0 0 0 0 0% Internacional Alexander Medina 27 de dezembro de 2021 0 0 0 0 0 0% Vasco da Gama Zé Ricardo 4 de dezembro de 2021 0 0 0 0 0 0% Atlético-MG Sem técnico Cuiabá Sem técnico Goiás Sem técnico

Para restringir o âmbito do levantamento da pesquisa, trouxemos dados apenas do 20 times que disputarão a Série A em 2022, os quatro rebaixados em 2021 e Cruzeiro e Vasco da Gama, que jogaram a Série B na última temporada.

Entre todos os treinadores, o melhor aproveitamento fica para Enderson Moreira, do Botafogo, com 17 vitórias, seis empates e apenas três derrotas em 26 partidas, além do título da segunda divisão.

Já o técnico mais vencedor é Abel Ferreira, que já levantou três taças pelo Palmeiras. O pior aproveitamento é o de Gustavo Florentín, rebaixado com o Sport (38,5%). Entre os times que disputarão a Série A, o lanterna é Alberto Valentim, do Athletico-PR, que conquistou apenas 38,9% dos pontos em disputa - mas levantou o título da Copa Sul-Americana.

No total, três times da Série A ainda não anunciaram quem será o seu treinador para 2022: Atlético-MG, Cuiabá e Goiás. Outros três ainda não estrearam, casos de Paulo Sousa no Flamengo, Abel Braga no Fluminense e Alexander Medina no Internacional. Zé Ricardo, no Vasco, Paulo Pezzolano, no Cruzeiro, e Felipe Conceição, na Chape, são outros três técnicos que ainda não comandaram suas equipes.

Apenas cinco treinadores tem mais de 50 jogos à frente de suas equipes (Abel, Claudinei, Vojvoda, Barbieri e Morínigo). Destes, o melhor aproveitamento também é o de Abel Ferreira no Verdão: são 57 vitórias, 23 empates e 27 derrotas para o português.