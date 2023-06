Qual é o time da cantora Anitta

Artista revelou apreço pelo esporte e será atração na final da Champions League 2022/23

Uma das cantoras de maior representatividade no Brasil, Anitta também participa de eventos de futebol e tem sua torcida para um clube do país: a artista é torcedora do Botafogo. Em entrevista à UEFA TV, antes do duelo entre Manchester City e Inter de Milão pela final da Champions League 2022/23, da qual ela será atração, revelou: "No Brasil, eu torço para o Botafogo, time da minha cidade, Rio de Janeiro".

A apoiadora do Fogão será uma das cantoras a se apresentar na decisão do torneio europeu neste sábado (11), ao lado do nigeriano Burna Boy, em jogo que ocorre às 16h (de Brasília), em Istambul. Anitta, inclusive, confirmou para qual das equipes torcerá na decisão: "Nesse ano, por terem um goleiro brasileiro no Manchester City, é por eles que eu torço."

Em relação ao clube alvinegro, a brasileira já havia expressado sua torcida pela equipe antes mesmo da entrevista em questão. O amor pelo clube vem do pai de Anitta, Mauro Machado, que revela a paixão em seu Instagram, o qual conta atualmente com mais de 400 mil seguidores.