Qual é o retrospecto do Flamengo em mata-matas na Copa do Brasil?

Rubro-Negro nunca foi eliminado nas quartas de final do torneio nacional

Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do , o Flamengo visita o Athletico-PR nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, com duas importantes estreias: o técnico Jorge Jesus, e o lateral Rafinha, ex-Bayern de Munique.

Os Rubro-Negros voltam a se encontrar no torneio depois de decidirem a final em 2013 - o Fla ficou com o título após empate em 1 a 1 em Curitiba e vitória por 2 a 0 no Maracanã.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Três vezes campeão do torneio, o clube carioca ainda possui um bom retrospecto em mata-matas na competição, quando o assunto é quartas de final. Confira!

FLAMENGO NA FASE FINAL

OITAVAS DE FINAL QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL FINAL 15 14 12 6

A única que vez que o não passou das oitavas de final foi em 2015, quando o venceu por 1 a 0 no jogo de ida, antes de empatar em 1 a 1 no Maracanã.