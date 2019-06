Qual é o problema pessoal que tirou Luis Enrique da seleção da Espanha?

Treinador não participou dos últimos dois jogos do selecionado nacional e será substituído por Roberto Moreno

Luis Enrique será oficialmente desligado do cargo de técnico da seleção da . A federação espanhola convocou uma entrevista coletiva com o presidente Luis Rubiales e o diretor esportivo José Francisco Molina para a tarde dessa quarta-feira (19) para fazer o anúncio oficial. Roberto Moreno, ex-assistente técnico de Luis Enrique na seleção deve assumir o cargo.

Há um grande mistério envolvendo a situação do treinador. Ele não participou dos últimos dois jogos da Espanha contra Ilhas Faroe e devido a problemas pessoais. Porém tais problemas não foram revelados ao público. De acordo com La Gaceta de Salamanca é possível que trate-se de um doença grave de uma de suas filhas. O capitão da seleção, Sergio Ramos comentou sobre a questão.

"A questão do técnico é muito delicada. Nos foi pedido o máximo respeito. Sua ausência é muito importante. Luis é o capitão do barco, ele tem muita personalidade. Ele lidera muito bem e nos guia aos objetivos. O resto dos profissionais está trabalhando muito bem para que sua ausência não seja sentida", falou o zagueiro do .

Roberto Moreno, que era assistente técnico de Luis Enrique e comandou a equipe nos jogos contra Ilhas Faroe e Suécia, assumirá o cargo de treinador.