Munir, pai de Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, comentou sobre os gritos lamentáveis que ocorreram durante o amistoso entre a La Roja e o Egito, ressaltando a necessidade de respeitar todas as religiões.

A partida, que terminou empatada em 0 a 0 entre as duas seleções na terça-feira passada no estádio do Espanyol, foi marcada por gritos ofensivos contra os muçulmanos por parte da torcida espanhola, que repetiu várias vezes durante o jogo: “Quem não pular é muçulmano”.

Todas as autoridades espanholas condenaram esse comportamento, incluindo a Federação Espanhola de Futebol, o Ministério do Esporte e outras entidades.

Durante uma transmissão ao vivo em sua conta no Instagram enquanto cozinhava, Munir dirigiu uma mensagem tranquila após os eventos ocorridos no estádio “RCDE”, dizendo: “Viva a Espanha, vivam os muçulmanos, os cristãos, os judeus, vivam todos igualmente… Qual é o problema de vocês?”.

O pai de Lamine Yamal concluiu seu discurso com uma mensagem clara: “Se você respeitar, será respeitado”, em uma referência que contém um apelo explícito à tolerância e à convivência.

Seu filho, Lamine, também expressou sua posição em sua conta no Instagram ontem, quarta-feira, dizendo: “Sou muçulmano, graças a Deus. Ontem, ouvi no estádio gritos dizendo: ‘Quem não pular é muçulmano’. Sei que eram dirigidos ao time adversário e não a mim pessoalmente, mas, como muçulmano, isso é considerado um comportamento desrespeitoso e inaceitável”.