Qual é o maior jejum de títulos do Fluminense no Campeonato Carioca?

Sem conquistar um título estadual desde 2012, o Fluminense vive atualmente o maior jejum de conquistas de Campeonato Carioca dentre os quatro grandes do estado. De 2012 para cá, foram nove edições disputadas, e o Tricolor chegou a três finais, em 2017, 2020 e 2021, perdendo as três disputas para o Flamengo.

Na última conquista do Tricolor em estaduais, o time era comandado por Abel Braga, atual técnico do Fluminense, e tinha como a grande estrela do time o atacante Fred, que também está no atual elenco. O técnico Abel Braga comandou o Flu nos últimos dois títulos estaduais do Tricolor, em 2005 e 2012.

Porém, o atual jejum de nove edições não é o maior jejum da história do Tricolor das Laranjeiras. Entre os anos de 1924 e 1936 o Fluminense ficou 11 edições sem vencer o Campeonato Carioca. Na ocasião, após encerrar o jejum, em 1936, o Tricolor conseguiu um tricampeonato em sequência, com o Flamengo ficando com o vice-campeonato nas três ocasiões.

Em 1995, o Tricolor encontrava-se em um jejum que também durava nove edições do Campeonato Carioca. E o jejum foi encerrado naquele ano, após o Fluminense vencer o Flamengo na final, com o famoso "gol de barriga" de Renato Gaúcho.

O Campeonato Carioca de 2022 já começou, e o Tricolor estreou com derrota por 1 a 0 para o Bangu, na última quinta-feira (27). Será que o Fluminense consegue encerrar o jejum em 2022?