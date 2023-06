Qual é o estádio do Inter Miami? Qual é a capacidade de público?

Estádio chegou a ser abandonado em 2016 e foi comprado pelo time de Miami para mandar seus jogos na MLS

Desde que anunciou a contratação de Lionel Messi, os holofotes do mundo da bola têm se voltado ao time norte-americano do ex jogador e empresário David Beckham. O argentino que já desfilou seu futebol nos principais gramados do mundo, agora terá o Inter Miami CF Stadium como sua nova casa.

Construído no terreno do antigo Lockhart Stadium, o estádio tem capacidade para 18.000 lugares e será a casa temporária de Messi até a conclusão do Miami Freedom Park, em Miami, com precisão de entrega para a temporada 2025. Mas o atual estádio também serve como “centro de treinamento” para a equipe reserva do Inter Miami, o Fort Lauderdale CF, que joga a terceira divisão do futebol nacional.

Um caso curioso, é que o estádio chegou a ser abandonado depois que o Fort Lauderdale Strikes, antigo clube de futebol e dono do terreno, encerrou suas atividades em 2016, deixando a casa em situações de abandono. Em janeiro de 2019, em negociação com a prefeitura local, o clube de Miami apresentou uma oferta de gerenciar a área e fomentar a prática do esporte, além de abrir seu time de base, prontamente aceita pelo órgão governamental.

A partida de estreia entre Inter Miami e LA Galaxy, anteriormente prevista para 13 de setembro de 2019, precisou ser adiada devido a pandemia do COVID-19 e aconteceu somente em 18 de julho de 2020, com portões fechados, com a equipe reserva Fort Lauderdale CF perdendo por 2 a 0 do Greenville Triumph SC, integrante da terceira divisão.