Qual é a situação de Yamal? Surpresa na primeira escalação da Espanha na Copa do Mundo

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação da La Roja para o confronto contra Cabo Verde, nesta noite de segunda-feira, válido pela primeira rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.
Como era de se esperar, De la Fuente decidiu manter Lamine Yamal no banco de reservas, especialmente porque ele ainda está se recuperando de uma lesão que o afastou dos últimos jogos do Barcelona na temporada passada.
Já a surpresa veio com a escalação de Gavi na ala esquerda, já que De la Fuente preferiu contar com ele em vez de Dani Olmo e Alex Baena, sabendo-se que o jovem jogador já atuou nessa posição anteriormente pelo Barcelona.
O técnico da Espanha, Unai Simón, foi escolhido para defender a baliza dos Matadores após uma disputa com a dupla Juan García e David Raya.
A escalação completa ficou assim:
Goleiro: Unai Simón.
Defesa: Yurente, Kobarsy, Laporte, Kokoria.
Meio-campo: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz.
Ataque: Gavi, Ferran Torres, Oyarzabal.
No banco de reservas estão: Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, o trio que retornou recentemente de lesão, além de Raya, Juan García, Eric García, Pobel, Pedro Porro, Grimaldo, Zubimendi, Mikel Merino, Baena, Olmo, Yeremi Pino e Borja Iglesias.
A Espanha e Cabo Verde disputam o Grupo 8 ao lado da Arábia Saudita e do Uruguai.