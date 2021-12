Qual é a premiação da Copa Libertadores 2022? Quanto o campeão ganha?

Além do sorteio da fase preliminar da Libertadores da América, a Conmebol, nesta segunda-feira (20), também divulgou os novos valores de premiações para as suas competições, com aumentos significativos. Ao todo, a entidade vai aumentar em US$ 15,1 milhões (R$ 86,44 milhões, na cotação atual) o valor pago em prêmio para Libertadores (masculina e feminina), Sul-Americana e Recopa.

Encerrada a temporada 2021, a Conmebol já está nos preparativos para o início do calendário esportivo de 2022. Assim, as novas premiações de cada competição organizada pela entidade controladora do futebol sul-americano foram divulgadas.

No caso da Libertadores, o campeão passará a receber mais dinheiro, assim como também houve aumento na premiação das fases 1, 2 e 3. No caso da categoria feminina, o aumento foi substancial tanto para a equipe campeã quanto para a vice.

"​​Queremos potencializar o futebol em todas as suas modalidades e nos dois gêneros. Devolvendo ao futebol o que é do futebol, recuperaremos nossa identidade. Esse é o caminho para conquistar o mundo novamente, a nível de clubes e seleções", disse o presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

Qual é a premiação da Libertadores em 2022?

Os aumentos de premiação começam já nas primeiras fases da Libertadores. E, posteriormente, a Conmebol deve anunciar, também, os novos valores dos prêmios da fase de grupos, que segundo o GE.com, deve crescer de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) para US$ 1,2 milhão (R$ 6,8 milhões).

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante

Quanto o campeão e o vice da Libertadores 2022 vão ganhar?

No caso da Libertadores masculina, o prêmio para campeão e vice aumentam para os seguintes valores.

Campeão: US$ 16 milhões (R$ 91,5 milhões)

Valor total que um campeão pode receber (desde fase de grupos): US$ 25 milhões (R$ 142,6 milhões)

Desta forma, com o acumulado de valores recebidos ao longo da competição, o vencedor pode ao valor de US$ 25 milhões (R$ 142,6 milhões) em premiações - em 2021, o Palmeiras recebeu US$ 22,5 milhões (R$ 128 milhões).

No caso da Libertadores Feminina, os valores crescem bastante, para:

Campeã: US$ 1,5 milhão (R$ 8,5 milhões)

Vice-campeã: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Em 2021, os prêmio foram de US$85.000 para o campeão e US$50.000 para o vice.