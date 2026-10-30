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O técnico do Dorking Wanderers, Marc White, viralizou depois que imagens de sua explosiva conversa com o time no intervalo do confronto de terça-feira contra o Hemel Hempstead Town, pela sexta divisão, vieram a público. Conhecido por não medir palavras, o treinador das divisões inferiores disparou uma bronca repleta de palavrões e derrubou móveis no vestiário enquanto sua equipe perdia por 2 a 1.

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Técnico furioso destrói vestiário

Em imagens registradas pelo canal Bunch of Amateurs no YouTube, o técnico do Dorking perdeu a cabeça depois de ver sua equipe desperdiçar uma vantagem conquistada logo no início da partida de terça-feira à noite. Alfie Rutherford havia superado Michael Johnson no canto mais próximo após Glenn Morris defender finalizações de Lee Angol e Darion Dowrich, mas George Williams empatou em uma jogada confusa dentro da área e converteu um pênalti no fim. White, então, deu uma bronca nos jogadores no intervalo.

Bronca repleta de palavrões deixa elenco em choque

Ao se dirigir ao elenco no vídeo que viralizou, White esbravejou: "Que p**** está acontecendo com vocês? Pinch, Josh, que p**** há com vocês? Por que c*****..."

Enquanto os jogadores se encolhiam, ele socou e virou uma mesa e gritou: "Por que c****** vocês jogam nesse gramado de m****? P****, parem com isso! Parem com isso! Você vai sair. Uma p**** de atuação horrível. Você está perto. Acordem, p****. Uma m****. Isso é vergonhoso para mim! Não joguem nesse gramado de m**** com a pressão em cima! M****! Que m**** do c******! Vocês, seus c******, resolvam isso. Vocês deveriam estar furiosos com seus companheiros. Eu já falei. P****, gols de m****. Estou p**** da vida. É bom vocês torcerem para esse placar não continuar assim. Estou falando sério, p****. Vocês, seus c******, resolvam isso. É bom vocês melhorarem como equipe e pararem de cometer os mesmos erros de m****. Erros de m****! É bom vocês mostrarem que têm c****** agora. Mostrem que têm c******, p****. Saiam, p****, saiam daqui! Ficam aqui sentados, p****. Saiam, p****!"

Depois de sair furioso enquanto o elenco tentava se recompor, ele voltou aos gritos: "Vou sair na p****! Quem mandou vocês ficarem aqui? Saiam!" Virando e chutando a mesa novamente, acrescentou: "P****, saiam. Agora! Saiam, p****! Uma p**** de vergonha!"

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Técnico sem papas na língua defende explosão no vestiário

Ao comentar posteriormente as imagens que viralizaram, White disse ao Daily Star Sport: "Algumas pessoas hoje em dia me surpreendem. O futebol vive uma era moderna em que as pessoas não sabem bem o que realmente acontece, porque a Premier League tem um pouco de glamour.

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"Mas qualquer pessoa envolvida no futebol sabe que o que aconteceu na terça-feira talvez não aconteça toda semana, mas certamente acontece com regularidade no esporte. A particularidade no Dorking é que, como temos o Bunch Of Amateurs filmando, as pessoas podem ver.

"Então, é uma dessas coisas. As câmeras estão conosco há talvez sete anos e, para ser sincero, nunca penso nelas. Mas, sim, eu estava definitivamente mais irritado do que o normal."

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Gol no fim garante ponto em casa

A explosão provocou uma reação no segundo tempo: Dawid Rogalski marcou de cabeça após um escanteio, mas Josh Green recolocou os visitantes à frente seis minutos depois, com um chute de primeira após a bola quicar. Rutherford, porém, empurrou a bola para o gol aos 89 minutos e decretou o empate em 3 a 3. Depois de salvar um ponto no meio da semana, a equipe de White volta a campo no sábado, em Meadowbank, para receber o Weston-super-Mare. Evitar outro início lento será fundamental para manter o técnico calmo.