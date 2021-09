Qual é a escalação do Palmeiras contra o Flamengo, pelo Brasileirão?

Equipes jogam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque

O Palmeiras encara o Flamengo neste domingo, no Allianz Parque, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time carioca tem vários problemas para a partida, a equipe alviverde poderá escalar força máxima para o jogo.

O técnico Abel Ferreira não possui desfalques para enfrentar o Flamengo. O lateral-esquerdo Jorge, porém, ainda não fará a sua estreia pelo clube paulista. O atleta está em processo de recondicionamento físico.

O treinador português conta com os retornos de Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez, que estavam servindo as suas seleções nas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Desse modo, o Palmeiras deve ir a campo neste domingo com: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Wesley.

O Palmeiras está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, enquanto o Flamengo ocupa a quinta posição, com 31 pontos.