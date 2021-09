Qual é a escalação do Fluminense contra o São Paulo, no Brasileirão?

Fluminense terá escalação diferente da equipe que venceu a Chapecoense na rodada passada do Brasileirão. Lucca e Martinelli são desfalques

Com duas vitórias e dois empates desde que Marcão assumiu o cargo de treinador, o Fluminense recebe o São Paulo neste domingo (12), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time entrará em campo desfalcado no compromisso.

Lucca e Martinelli desfalcam o time na partida que acontece no Rio de Janeiro. O atacante sofreu lesão na coxa esquerda e se recupera no departamento médico, e o volante acusou um problema muscular. Por isso, não estará em campo.

Além dos dois atletas, Hudson (joelho direito), Ganso (antebraço direito), Gabriel Teixeira (dores musculares), Egídio (coxa direita) e Arias (não treinou na semana) estão fora de combate.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André; Nonato e Yago; Luiz Henrique (Cazares), Bobadilla (Caio Paulista) e Fred.

O Fluminense é o oitavo colocado, com 25 pontos conquistados, e o São Paulo é o 16º, com 22.