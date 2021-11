Qual deve ser o próximo clube de Ricardo Goulart, livre no mercado?

Ricardo Goulart está livre no mercado. Com 30 anos, o jogador está sem clube após seis temporadas na China, tendo marcado 115 gols em 189 jogos por Guangzhou Evergrande e Hebei Fortune (além de uma passagem relâmpago pelo Palmeiras, em 2019)

O brasileiro naturalizado chinês, então, já despertou a atenção de torcedores de muitas equipes brasileiras, sonhando em repatriar aquele que foi um dos melhores meio-campistas do Brasil quando atuava pelo Cruzeiro.

Goulart, inclusive, já está no Brasil, procurando um novo clube, junto de sua família e do empresário Paulo Pitombeira, como informa o GE.

Assim, a pergunta pode ecoar: qual será o novo time de Ricardo Goulart?

Não precisa pensar muito para saber que vários grandes clubes brasileiros já estão sondando a situação de Ricardo Goulart, jogador de alto nível que se encontra livre no mercado.

E rumores apontam em dois principais interessados no momento: Internacional e Palmeiras.

Foi no Colorado, em 2011, que Goulart recebeu a primeira oportunidade em um clube da primeira prateleira no futebol brasileiro. E segundo informação do repórter Marcelo Salzano, o Inter estaria estudando repatriar o meia-atacante, a ponto de fazer uma proposta. Tal possibilidade obviamente fica mais concreta com a rescisão do jogador.

Já o Palmeiras teve Ricardo Goulart no começo da temporada 2019, mas logo o perdeu de volta para o Guangzhou. De qualquer jeito, deixou saudades na torcida e teria prometido um dia voltar na época de sua saída.