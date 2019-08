Qual deve ser a escalação ideal do PSG sem Neymar? Veja opções

Time francês começa a se preparar para não contar com o atacante brasileiro que não deve permanecer na capital francesa

A temporada do já começou. O time da capital francesa venceu a Supercopa da contra o e já estreou na Ligue 1 com uma vitória por 3 a 0. Tudo isso sem Neymar, que ainda se recupera de lesão, mas que não deve mais atuar com a camisa da equipe.

Quer ver todos os jogos do PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Por isso, Thomas Tuchel já começa a planejar seu time sem a presença do craque brasileiro. Com as chegadas de novos reforços para o meio de campo (Idrissa Gueye e Ander Herrera) e a saída de outros (Rabiot e Lo Celso, que estava emprestado), o técnico da equipe deve contar com mais força de marcação no meio de campo, mas sem perder a velocidade.

Veja a provável escalação ideal do PSG, de acordo com algumas sugestões do Le Parisien:

O clube de Paris vive um momento de indefinição sobre se haverá um substituto à altura para Neymar. Existe a expectativa de Philippe Coutinho desembarcar no Parc de Princes, mas isso depende da negociação de Neymar com o Barcelona. Caso o camisa 10 consiga ir ao Camp Nou, a ida de Coutinho para o PSG seria facilitada. Ele chegaria para ser titular e provavelmente entraria no lugar de Herrera para fazer uma linha de quatro meias, com Di María mais recuado e Mbappé e Cavani como dupla de ataque.

Outro nome que aparece como opção é o do argentino Paulo Dybala, que está com pouco espaço na e pode reforçar o time da capital francesa. No caso, o candidato a perder a vaga seria Di María.