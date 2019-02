Qual caminho Jardine deverá seguir para tirar o São Paulo da crise?

Com duas derrotas consecutivas, o São Paulo se prepara para o último duelo antes do jogo da Libertadores contra o Talleres

A derrota do São Paulo para o Guarani na última quinta-feira (31), por 1 a 0, iniciou um debate sobre o treinador da equipe, André Jardine. Com o segundo revés seguido no Campeonato Paulista, o time recebeu duras críticas por parte dos torcedores.

Principal alvo das críticas, Jardine assumiu o comando do clube após a demissão de Diego Aguirre, no final da temporada passada. A princípio, como treinador interino, foi efetivado no cargo. Nos planos do clube para a temporada de 2019, o treinador tem “em mãos” um elenco cogitado como um dos favoritos entre os times nacionais, com Hernanes e Plabo, a contratação mais cara na história do São Paulo.



​(Pablo durante a derrota do São Paulo para o Guarani/ Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Mas a confiança do treinador perante a diretoria se deteriorou no início deste ano, com as duas derrotas na Florida Cup, torneio de pré-temporada, que acenderam a luz de alerta no clube. Ainda assim, as vitórias nos primeiros jogos do Paulistão – São Paulo 4x0 Mirassol e Novorizontino 0x3 São Paulo - não foram suficientes para Jardine adquirir a confiança dos torcedores. E ao que tudo indica, nem a da diretoria.

Na manhã desta segunda-feira após os treinamentos no CT da Barra Funda, o diretor-executivo do clube, Raí realizou uma reunião com elenco. Perto do primeiro duelo da pré-libertadores contra o Talleres na próxima quarta-feira (06), a pressão sobre bons resultados aumentou nos bastidores do clube. A conversa que durou cerca de uma hora e meia, teria abordado como tema principal a atuação do time nas derrotas para o Santos e Guarani. Além de Raí, outros membros da direção participaram do bate-papo.

Agora, o treinador de 39 anos terá pela frente outro desafio com o São Paulo, e este poderá interferir em seu futuro no time: a partida do próximo domingo (3), contra o São Bento. O duelo será o último antes do principal jogo do time no ano, até o momento, o da Libertadores. Conquistar a vaga na Fase de Grupos da Libertadores 2019 é a única resposta para os problemas de Jardine no São Paulo.