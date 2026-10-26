O Manchester City segue na liderança da tabela de classificação da Premier League, apesar do seu tropeço recente diante do Aston Villa.

O City tenta se distanciar do barulho externo relacionado à sua acusação por 114 infrações às regras de fair play da Premier League, mas o técnico Enzo Maresca não olha apenas para o presente; na verdade, já começou a estudar o futuro.

O jornal Sport, citando relatos vindos da Inglaterra, afirmou que o Manchester City decidiu reativar seu interesse em contratar Malo Gusto, jogador do Chelsea.

O técnico italiano já havia comandado Gusto durante sua passagem pelo estádio de Stamford Bridge alguns meses atrás, e também está disposto a sentar-se novamente à mesa de negociações.

Apesar de o City aguardar a aplicação de uma punição que pode afetá-lo financeiramente, podendo inclusive chegar ao ponto de impedi-lo de contratar novos jogadores, a direção esportiva do clube segue trabalhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido.

Nesse contexto, espera-se que o City avance em uma nova contratação de alto custo durante o próximo mês de janeiro. De acordo com as informações publicadas pelo site TeamTalk, espera-se que o Manchester City se movimente durante a próxima janela de transferências de inverno para contratar Gusto.

O City espera que o Chelsea reduza suas exigências financeiras em janeiro, depois de ter adotado uma postura mais rígida durante as negociações ocorridas entre os dois clubes na última janela de transferências de verão.

O Chelsea não pediu menos de 83 milhões de euros (70 milhões de libras esterlinas) alguns meses atrás para abrir mão do jogador de 23 anos.

O clube londrino havia estabelecido o mesmo valor para abrir mão do jogador, que se formou na academia do Olympique de Lyon, da França, antes de consolidar sua posição na Premier League após três anos passados com o Chelsea.

Para dar uma ideia da dimensão desse valor, Achraf Hakimi segue sendo o lateral-direito mais caro do mundo até hoje, depois de ter se transferido para o Paris Saint-Germain em 2020 por 68 milhões de euros.

Apesar de relatos ingleses confirmarem que as exigências financeiras do Chelsea para abrir mão de Malo Gusto recuaram no momento atual, a situação do Manchester City levanta questionamentos sob diversos aspectos.

O clube pode se precipitar em fechar novas contratações antes da aplicação de uma punição definitiva contra ele, o que poderia levar outros clubes a estabelecer preços elevados para seus jogadores, aproveitando-se do conhecimento de quão grande é a necessidade do Manchester City de concluir seus negócios antes da entrada em vigor de quaisquer punições.