Qual a posição do Zamalek sobre a saída de Fotouh para o Campeonato Saudita?

O jornalista Ahmed Shobeir revelou a postura do clube do Zamalek diante de uma possível saída de Ahmed Fattouh, lateral-esquerdo da equipe, durante a atual janela de transferências, em meio aos rumores sobre o interesse de um clube do Campeonato Saudita em contratá-lo.

Reportagens da imprensa saudita haviam apontado o interesse do clube Al-Fateh em contratar Ahmed Fattouh, após o nível que o jogador apresentou pela seleção do Egito durante a última Copa do Mundo.

Shobeir afirmou, em declarações em seu programa de rádio, que o que foi divulgado sobre o interesse do Al-Fateh saudita em contratar Fattouh não passa de especulações jornalísticas, enfatizando que o Zamalek não planeja abrir mão dos serviços do jogador.

E esclareceu: "Um dos jornais sauditas disse que o clube Al-Fateh está interessado em contratar Ahmed Fattouh, e Fattouh certamente fez uma atuação brilhante na Copa do Mundo, e no geral ele é um dos jogadores excelentes".

Ele destacou que o Zamalek tem mais de uma opção na posição de lateral-esquerdo, com a presença de Mahmoud Bentayeg, além de Eixo após a renovação de seu contrato, bem como Ahmed Khedr, que atuou pela equipe na última temporada e provou seu valor.

Acrescentou que a importância de Fattouh para a comissão técnica não se limita à posição de lateral-esquerdo, depois que Moatamed Gamal, técnico da equipe, contou com ele em mais de uma posição durante o período recente.

Shobeir ressaltou que o brilho de Fattouh com a seleção do Egito na Copa do Mundo aumentou seu valor técnico, antes de definir a postura do Zamalek quanto à possibilidade de sua saída.

Concluiu suas declarações dizendo: "Tudo o que se fala sobre Ahmed Fattouh não passa de especulações jornalísticas, e eu tenho um milhão por cento de certeza de que é impossível que o Zamalek deixe Fattouh sair, isso é assunto encerrado".

O Zamalek segue com seus preparativos para a nova temporada durante seu atual período de treinamentos, no qual a equipe disputa uma série de partidas amistosas, antes de abrir sua caminhada no campeonato com o confronto contra o Al-Ittihad de Alexandria no dia 21 de agosto deste mês, no estádio Cairo Internacional.

Dessa forma, a postura do Zamalek parece clara quanto ao futuro de Fattouh, diante da insistência do clube na permanência do jogador e da ausência de intenção de dispensá-lo durante a atual janela de transferências, apesar do interesse saudita levantado em torno dele.

