Qual a lesão de Willian e por que ele ficou de fora de jogos do Corinthians?

Há mais de um mês, o jogador Willian, do Corinthians, foi diagnosticado com uma lesão que o faz desfalcar o elenco do Timão desde o duelo contra o Fluminense, em 13 de outubro, quando saiu chorando de campo para a entrada de Gustavo Silva.

Nesta quarta (17), o Corinthians enfrenta o Flamengo no Maracanã, e Willian novamente não foi relacionado para a partida válida 33ª rodada do Brasileirão 2021, marcando assim o sétimo duelo em que o atleta não irá atuar.

Qual a lesão de Willian?

O camisa 10 já havia sentido um incômodo na perna esquerda no duelo contra o Sport, no dia 9 de outubro. Seis dias depois, contra o Fluminense, o jogador sentiu novamente e com apenas seis minutos de jogo Willian saiu chorando de campo.

O atleta foi diagnosticado na sexta-feira seguinte (15) com uma lesão de segundo grau no músculo posterior da coxa, podendo levar de 4 a 6 semanas de recuperação.

Em 2013, antes de sua ida para o Chelsea quando jogava pelo Anzhi, da Rússia, Willian já havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa, parecida com a atual.

Até o momento, a regeneração do músculo ainda está dentro do prazo estipulado, marcando quatro semanas e cinco dias desde o duelo contra o Fluminense. Caso seja possível, Willian poderá estar de volta ao campo no domingo (21), quando o Corinthians enfrenta o Santos, na Neo Química Arena.