Qual a escalação do São Paulo contra o Flamengo, pelo Brasileirão?

Nesse domingo (14) terá jogão entre São Paulo e Flamengo, às 16h00 (de Brasília), com transmissão na TV Globo e no Premiere.

Em terceiro colocado, o Flamengo ainda busca a conquista do tricampeonato Brasileiro, mas Palmeiras e Atlético-MG fazem bela campanha que dificulta a chegada do clube carioca.

Já o São Paulo, em 14º lugar, corre para alcançar a vaga da Sul-americana, mantendo apenas um ponto de distância do Ceará até o momento, o último conquistando espaço na segunda maior competição da América do Sul.

Vindo de um empate no último duelo contra o Fortaleza, o Tricolor precisa da vitória para, também, se afastar do Z4.

Sem Arboleda, convocado pela seleção do Equador, Gabriel Sara, Nestor e Welington, suspensos pelo terceiro amarelo, Rogério Ceni tem que se virar com as outras peças e armar um time ofensivo e eficaz, que consiga parar o forte ataque do Flamengo.

Portanto, a provável escalação do São Paulo deverá ser: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Igor Gomes, Benítez e Liziero; Luciano, Rigoni e Calleri.