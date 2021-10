Qual a escalação do São Paulo contra o Corinthians, pelo Brasileirão?

O Tricolor quer a primeira vitória com Rogério Ceni no Majestoso desta segunda-feira (18)

Em uma sequência de seis empates consecutivos, o São Paulo estacionou no meio da tabela do Brasileirão, mas ainda sonha com uma vaga na Libertadores - e quer escapar de qualquer jeito da briga contra o rebaixamento.

Assim, no segundo jogo de Rogério Ceni neste seu retorno ao comando do Tricolor, a equipe quer parar o rival Corinthians na tabela e subir algumas posições, podendo terminar a rodada na 12ª colocação. A partida acontece nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio do Morumbi.

Ceni, porém, terá alguns problemas para escalar o São Paulo: três titulares do time, Miranda, Luan e Rigoni, não estarão à sua disposição para o confronto de logo mais. O primeiro, pelo terceiro cartão amarelo, e os outros dois, por lesão.

Rigoni é desfalque e não entrará em campo nesta segunda-feira (8) / Foto: Getty Images

A tendência, então, é que o treinador mantenha a equipe que fez bom jogo e foi elogiada contra o Ceará, apesar de não ter saído contra os três pontos.

A única diferença, obviamente, deve ser o retorno de Arboleda, vindo da seleção equatoriana, no lugar de Miranda, suspenso. Os laterais, mesmo sendo criticados por parte da torcida, devem ser mantidos, com Reinaldo e Orejuela pelas alas.

No meio de campo, teremos o losango com Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez, enquanto Luciano e Calleri formarão dupla de ataque. Rodrigo Nestor, um dos grandes destaques da equipe na temporada, especialmente na reta final de Crespo, deve começar o jogo no banco de reservas. Mesmo caso de Gabriel Neves - o "Bigodón" até pode sair jogando, mas deve ser opção para a segunda etapa.

O São Paulo de Rogério Ceni deve ser escalado com: Tiago Volpi; Orejuela, Arboleda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Calleri.