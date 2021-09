Qual a escalação do Palmeiras contra o Corinthians no clássico pelo Brasileirão 2021?

Verdão visita o principal rival pela 22ª rodada do Brasileirão neste sábado (25)

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado (25) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tenta manter uma sequência de sete partidas sem derrota para o principal rival.

Na segunda colocação da competição, o time comandado pelo português Abel Ferreira viu o Atlético Mineiro, adversário em comum das semis da Copa Libertadores, disparar na liderança, onde já tem uma vantagem de sete pontos.

Vindo de fase irregular no Brasileirão, com duas vitórias (Athletico-PR e Chapecoense) e três derrotas (Cuiabá, Flamengo e Atlético-MG) nas últimas cinco rodadas, o Verdão busca a vitória para tentar se estabilizar na tabela e encostar no rival.

Sem grandes desfalques para o duelo, o Verdão vai a campo com uma equipe bastante modificada em relação ao último jogo, contra o Galo na Libertadores. O Corinthians ocupa a sexta colocação e não foi derrotado em seus sete últimos compromissos.

Confira a escalação do Palmeiras:

Weverton; G. Menino, Gustavo Gómez, Luan e Renan; Scarpa, Danilo, P. de Paula e Dudu; Wesley e Luiz Adriano.