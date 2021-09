Qual a escalação do Internacional contra o Sport, no Brasileirão?

O Colorado deve ter novidade do ataque e busca reencontrar a vitória após dois empates

O Internacional enfrenta o Sport Recife nesta segunda-feira (13), pelo Brasileirão, às 20h (de Brasília). A partida é válida pela 20ª rodada e será realizada na Ilha do Retiro.

A principal mudança no time treinado por Diego Aguirre deverá ser a entrada de Caio Vidal no comando de ataque. O jogador vai ocupar a vaga do meio-campista Johnny, com a tendência de Edenílson – um dos artilheiros deste Brasileirão – passar a jogar mais recuado ao lado de Rodrigo Lindoso.

Edenílson, aliás, retorna depois da passagem pela seleção brasileira. Entretanto, o técnico Diego Aguirre conta com desfalques consideráveis: Rodrigo Dourado e Carlos Palacios estão suspensos, enquanto Taison e Gabriel Mercado estão no departamento médico.

A escalação do Inter é: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Caio Vidal, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto.

O Internacional ocupa a 12ª posição e vem de dois empates.