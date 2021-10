Qual a escalação do Inter contra o Atlético-MG, no Brasileirão?

Aguirre terá volta dos laterais titulares e deve manter a base dos últimos jogos

O Internacional terá um desafio e tanto neste sábado (2) enfrentando o líder Atlético-MG, no Mineirão, às 21h (de Brasília). E, para isso, Diego Aguirre fez algumas mudanças em relação aos onze titulares do último jogo, a vitória contra o Bahia, em casa.

Ocupando a sétima colocação antes da abertura da 23ª rodada, o Inter, se vencer o Galo, e com uma combinação de resultados, pode entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro, zona dos times classificados diretamente para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores. No entanto, diante da torcida adversária, vai precisar acabar com uma sequência de 14 jogos invictos dos mineiros.

Em busca dos três pontos pelo quarto jogo seguido, Diego Aguirre, treinador do Inter, deve ter mudanças em relação ao último jogo, além de quatro desfalques certos para esta partida.

Primeiro, Saravia e Moisés, ambos cumprindo suspensão na vitória sobre o Bahia, voltam às suas posições na lateral como titulares, vagas que ficaram com Heitor e Paulo Victor na ausência da dupla. De resto, a base do Inter deve ser mantida por Aguirre.

Enquanto isso, são quatro baixas para o jogo. Além de Carlos Palacios, que ficou de fora da lista de relacionados por conta do limite de estrangeiros por time, Heitor está com um desconforto muscular e Rodrigo Moledo e Vinicius Mello seguem se recuperando de lesão.

Com isso, o provável time titular Internacional contra o Galo: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenílson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Com dois amarelos e perigando ficar de fora do próximo jogo, contra o Ceará, estão Victor Cuesta, Yuri Alberto, Bruno Méndez e Paulo Victor, além de Heitor, que sequer vai para o jogo. Caso algum deles seja punido com um cartão, será desfalque no jogo em casa.

A bola vai rolar às 21h (de Brasília), com transmissão do SporTV (exceto para Minas Gerais) e do Premiere. Aqui na Goal você pode acompanhar o tempo real da partida clicando AQUI.