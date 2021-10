Qual a escalação do Grêmio contra o Juventude, pelo Brasileirão?

Agora sob o comando de Vagner Vancini, Tricolor tenta acabar com jejum de vitórias e conta com retorno de peças importantes

O Grêmio e Juventude fazem clássico gaúcho neste domingo (17), em Porto Alegre, a partir das 18h15 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.

Sem vencer há cinco jogos, o Tricolor está na zona de rebaixamento e, agora sob o comando de Vagner Mancini, quer voltar a vencer diante do seu torcedor.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A equipe conta com o retorno de Villasanti, que estava com a seleção paraguaia. Além disso, Everton, Luiz Fernando e Bruno Cortez ganharam oportunidade com Vagner Mancini, que também contará com os retornos de Douglas Costa, Rafinha e Thiago Santos, que cumpriram suspensão na última rodada.

Já Lucas Silva está recuperado de dores musculares e foi relacionado para o jogo. Por outro lado, Ruan está suspenso, enquanto Geromel e Borja continuam no departamento médico.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Vagner Mancini para partida contra o Juventude, pelo #Brasileirão2021.



Ainda dá tempo de garantir a tua presença na nossa casa para empurrar o time nesta importante partida! Acessehttps://t.co/9pCaaKTIPJ



⚽🇪🇪 #GRExJUV #VamosTricolor pic.twitter.com/eqNYlyMsMM — Grêmio FBPA (@Gremio) October 16, 2021

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Alisson, Jean Pyerre (Campaz) e Ferreira; Diego Souza.

O Grêmio está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos marcados.