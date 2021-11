Qual a escalação do Grêmio contra o América-MG, pelo Brasileirão?

Na vice-lanterna do Brasileirão e ainda precisando de um final de temporada excelente para se salvar do rebaixamento, o Grêmio volta aos gramados neste sábado (13), contra o América-MG.

A partida será realizada às 18h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte (MG), válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

Para o duelo, a tendência é que o treinador Vágner Mancini mantenha boa parte da equipe que bateu o Fluminense, na última rodada, com poucas mudanças.

Thiago Santos volta de suspensão, mas deve ficar no banco de reservas: Sarará e Lucas Silva devem formar a dupla de volantes, enquanto Alisson será o titular no meio de campo. Elias e Ferreira serão mantidos nas pontas e Diego Souza, com Borja na seleção colombiana, segue como centroavante titular.

O grande problema é a lesão de Douglas Costa: o atacante é o único jogador no departamento médico e nem foi relacionado por Mancini.

🇪🇪 HOJE É #DiaDeGrêmio 💪 Dia de lutar por mais uma vitória no campeonato. VAMOS, TRICOLOR! 🇪🇪

🆚 América-MG

🏟️ Arena Independência

⌚️ 18h30

🏆 #Brasileirão2021

#️⃣ #AFCxGRE

📻 @GremioRadio | 90.3 FM | Grêmio Play pic.twitter.com/CqePr0ykiY — Grêmio FBPA (@Gremio) November 13, 2021

Vanderson, na lateral direita, pode ser mantido, mas Rafinha, poupado contra o Fluminense, também pode reaparecer no time titular. Do outro lado, Cortez deve ganhar posição de Diogo Barbosa.

O Grêmio de Vágner Mancini deve entrar em campo com: Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann e Cortez; Mateus Sarará, Lucas Silva, Elias, Alisson e Ferreira; Diego Souza.