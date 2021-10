Qual a escalação do Fortaleza contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil?

O Leão vai a campo nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pelas semifinais do torneio

Jogo histórico para os comandados de Juan Pablo Vojvoda: o Fortaleza visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pelas semifinais da Copa do Brasil.

É a primeira semifinal de Copa do Brasil da história do Leão do Pici. A quatro jogos de um título inédito, a equipe vai com tudo para surpreender o Galo em pleno Mineirão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para o confronto, Vojvoda obviamente irá com o que tem de melhor. E com o DM vazio, terá o elenco quase completo para o duelo de jogo mais.

Os únicos desfalques são Marcelo Benevenuto e Lucas Lima, que não foram inscritos na competição, e o atacante David, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, Vojvoda terá boa parte de seu elenco para escolher a estratégia e parar o todo-poderoso Atlético-MG. Vale lembrar que no primeiro confronto entre as equipes na temporada, deu Fortaleza por 2 a 1, na rodada de estreia do Brasileirão.

EU AMO O FORTALEZA POR ISSO QUE EU DIGO

ESTEJA ONDE ESTIVER ESTAREMOS CONTIGO



🎶🎶🎶 — F(.)rtaleza Esp(.)rte Clube 🎀 (@FortalezaEC) October 20, 2021

A tendência é que, no ataque, Romarinho seja o substituto de David, enquanto Matheus Jussa deve ficar com a vaga de Benevenuto na defesa.

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda deve entrar com: Felipe Alves; Tinga, Titi e Matheus Jussa; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Romarinho e Robson.