Qual a escalação do Flamengo contra o São Paulo, pelo Brasileirão?

Querendo se manter na briga pelo título do Brasileirão 2021, o Flamengo volta aos gramados neste domingo (14), contra o São Paulo.

O duelo será realizado às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tentando quebrar um tabu de dez anos sem derrotar o São Paulo no Morumbi, o Flamengo quer aproveitar a boa fase do rival para não perder o Atlético-MG de vista no Brasileirão.

Assim, o treinador Renato Portaluppi deve utilizar um time mais "pesado" contra o Tricolor: nomes como Rodrigo Caio, Willian Arão, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Michael, poupados na última rodada, diante do Bahia, devem voltar ao time titular.

O Flamengo, então, vai com tudo em busca dos três pontos, ao passo que continua pensando na final da Libertadores, no final do mês. Desta maneira, Filipe Luís, que é dúvida, não deve ser forçado para o jogo deste domingo.

O Mais Querido acaba de chegar no aeroporto e daqui a pouco embarca para São Paulo! ✈️🔴⚫️ #VamosFlamengo pic.twitter.com/FS9KyFSoKe — Flamengo (@Flamengo) November 13, 2021

Pedro, Diego Alves e Arrascaeta seguem de fora, em tratamento já pensando na final da competição continental. Assim, Hugo, titular diante do Bahia, deve novamente sair jogando no Morumbi.

O Flamengo de Renato Portaluppi deve entrar com: Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.