Qual a escalação do Flamengo contra o Grêmio, pelo Brasileirão?

Renato Gaúcho ganha os retornos de Diego Alves e Willian Arão; Kenedy pode fazer a estreia

O Flamengo enfrenta o Grêmio, neste domingo (19), às 20h30, pelo Brasileirão. A partida é válida pela 21ª rodada e será disputada no Maracanã, sem a presença de torcedores.

O técnico Renato Gaúcho deve ter algumas novidades. Bruno Henrique, que estava se recuperando de uma lesão na coxa direita, treinou normalmente e vai ficar à disposição do treinador.

A tendência, no entanto, é que a partida seja utilizada como parte da preparação para o duelo contra o Barcelona, na próxima quarta, pela Copa Libertadores. Sendo assim, BH não necessariamente começará como titular.

Outro nome que ficará à disposição de Renato Gaúcho é Kenedy. O jogador, que está emprestado ao Flamengo junto ao Chelsea, passou por um período de recondicionamento físico e agora está pronto para ser utilizado.

Diego Ribas, que se recupera de uma edema na coxa, Filipe Luís e Arrascaeta, lesionados, não participarão do jogo. A dúvida fica por conta de David Luiz. O zagueiro está em boa forma física e vem se destacando nos treinos e pode pintar como novidade.

No time titular, as principais mudanças em relação a equipe que entrou em campo diante do Grêmio, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, são Diego Alves e Willian Arão. Sendo assim, Renato Gaúcho deve escalar o Flamengo com:

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Leo Pereira (Gustavo Henrique) e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia), Everton Ribeiro, Vitinho e Michael; Gabigol.

Com 34 pontos e dois jogos a menos que o líder Atlético-MG, com 42, o Flamengo ocupa a terceira posição na tabela de classificação.