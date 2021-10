Qual a escalação do Flamengo contra o Fortaleza?

Renato Gaúcho terá ao menos sete desfalques para enfrentar o Fortaleza, na noite deste sábado (9), pela 25ª rodada do Brasileirão

O Flamengo volta a jogar muito desfalcado em partida do Brasileirão. O técnico Renato Gaúcho não contará com ao menos sete nomes para enfrentar o Fortaleza, na noite deste sábado (9), na Arena Castelão, em jogo da 25ª rodada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A comissão técnica não conta com quatro titulares, convocados para as suas respectivas seleções. Gabigol e Everton Ribeiro defendem Brasil na rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Isla foi chamado para jogar pelo Chile.

Arrascaeta estava à disosição do Uruguai, mas já voltou ao Rio de Janeiro depois de sofrer lesão muscular diante da Colômbia, na última quinta-feira (7). O atleta se reapresentou ao Flamengo com um estiramento grau 2 na coxa esquerda.

Além dos convocados, o Flamengo ainda não terá outros jogadores. Os zagueiros David Luiz e Gustavo Henrique e o meia-atacante Diego Ribas estão entregues ao departamento médico. O trio não reúne condições de atuar e nem tem previsão para retornar aos gramados.

Em que pese as ausências, o Fla volta a contar com outros jogadores. O goleiro Diego Alves e o lateral esquerdo Filipe Luís estão novamente à disposição da comissão técnica.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Arão, Thiago Maia (Michael) e Andreas Pereira; Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

O Flamengo está na segunda posição do Brasileiro, com 39 pontos, 11 a menos que o líder Atlético-MG. Os cariocas têm dois jogos a menos que o primeiro colocado.