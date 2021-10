Qual a escalação do Flamengo contra o Fluminense, pelo Brasileirão?

O Rubro-Negro entra em campo neste sábado (23), às 19h (de Brasília)

Dia de clássico na Série A do Brasileirão: na cola do líder Atlético-MG, o Flamengo visita o Fluminense, neste sábado (23), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 28ª rodada da competição.

Ainda vivo em três frentes, o treinador Renato Gaúcho pode ter que fazer algumas mudanças, considerando que tem o jogo de volta contra o Athletico-PR, pelas semifinais da Copa do Brasil, no meio de semana.

Alguns nomes, de qualquer jeito, já estão vetados: Gabigol e Bruno Henrique estão lesionados e serão poupados para o confronto da Copa do Brasil, enquanto Filipe Luís está suspenso. Arrascaeta e David Luiz, contundidos, não jogarão nem contra o Furacão.

Outros jogadores, como Éverton Ribeiro e Rodrigo Caio, também podem ser poupados. Assim, Renato Gaúcho deve aproveitar a qualidade de seu banco de reservas para tentar bater o rival.

No lugar de Filipe Luís, Renê está confirmado. Pedro e Michael, respectivamente, também devem ser titulares no lugar de Gabigol e Bruno Henrique.

É amanhã, Nação!



O Mengão enfrenta o Fluminense, às 19h, no Maraca, pelo Brasileiro, e a FlaTV transmite em áudio!



O pré-jogo (com imagens) começa às 17h! Vamos juntos! 💪❤️🖤#CRF #VamosFlamengo #BRBFla pic.twitter.com/Bghty5Eh41 — Flamengo (@Flamengo) October 22, 2021

Caso prefira escalar uma equipe mais alternativa, Gustavo Henrique, Diego e Vitinho também podem sair jogando.

A escalação prevista do Flamengo de Renato Gaúcho tem: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Diego), Andreas Pereira e Éverton Ribeiro (Vitinho); Michael e Pedro.