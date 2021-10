Qual a escalação do Flamengo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão?

Equipes se enfrentam neste domingo (17), às 20h30 (de Brasília); veja a provável escalação do clube carioca, que joga sem Rodrigo Caio e Isla

O Flamengo recebe o Cuiabá, no Maracanã, neste domingo (17), às 20h30 (de Brasília), pela 27º rodada do Brasileirão. Para este duelo, o clube carioca não poderá contar com Rodrigo Caio, seguindo controle de carga, e Isla, que teve problemas com voo.

Isla teve problemas com o voo e esta fora do jogo. Rodrigo Caio, segundo o #Flamengo, esta fora por seguir controle de carga determinada pelo DM @GoalBR pic.twitter.com/Me7ah4lMZf — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 16, 2021

Portanto, a escalação deverá ser: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabriel.

A busca pela liderança, atrás do Atlético-MG, continua, time que faz boa campanha com apenas três derrotas na competição.

Ainda nesse quesito, o último resultado ruim para o rubro-negro foi na derrota para o Grêmio, penúltimo colocado do Brasileirão, por 1 a 0, em 19 de setembro.

Numa sequência de cinco jogos sem derrotas, o duelo contra o Cuiabá se torna importante para permanecer na boa condição e torcer pelo tropeço do Galo, para conquistar o terceiro Brasileirão seguido.