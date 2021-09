Qual a escalação do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, na Libertadores?

Renato Gaúcho terá baixas e reforços para o primeiro jogo da decisão de vaga na finalíssima

O Flamengo, nesta quarta-feira (22), recebe o Barcelona de Guayaquil pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores. A partida, que será no Maracanã, com presença de torcedores, está marcada para às 21h30 (de Brasília).

Querendo abrir vantagem no confronto que vale vaga na grande final da Libertadores, o Flamengo vai para campo com o que tem de melhor. Apenas dois jogadores desfalcam o time de Renato Gaúcho, enquanto algumas estreias podem rolar no jogo.

Decisivo até aqui nos mata-matas da Libertadores, Arrascaeta não terá condições físicas de estar em campo pelo Flamengo nesta quarta-feira. O jogador ainda está se recuperando de um estiramento na coxa. Por enquanto, o uruguaio ainda está trabalhando no departamento médico para não agravar a lesão muscular. A expectativa é de que ele já esteja liberado para o jogo de volta, na próxima quarta-feira, 29 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), desta vez no Equador.

Além de Arrascaeta, Filipe Luís também não está à disposição nesta ida da semifinal. O lateral, que teve um problema na panturrilha, já está em estágio mais avançado da recuperação, mas ainda não tem condições de jogo. Como o uruguaio, ele também é esperado para viajar ao Equador para o jogo de volta.

Por outro lado, David Luiz, reforço do Rubro-Negro, está relacionado pelo primeira vez, podendo até fazer sua estreia na zaga flamenguista. O defensor impressionou o treinador Renato Gaúcho nas atividades recentes, com bons números e participações.

Mais do que David Luiz, Bruno Henrique, recuperado de lesão, deve voltar ao time titular depois de ficar no banco contra o Grêmio. Além dele, o camisa 10 Diego também volta a estar à disposição no jogo desta quarta.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Ramon; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Andreas Pereira; Bruno Henrique e Gabigol.