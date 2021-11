Qual a escalação do Flamengo contra o Bahia?

Querendo não perder o Atlético-MG de vista, o Flamengo volta aos gramados nesta quinta-feira (11), diante do Bahia, pela 31ª rodada do Brasileirão.

O duelo terá início logo mais, às 19h (de Brasília), e será disputado no estádio do Maracanã.

Pois bem: depois de muitas críticas e atuações inconsistentes, o treinador Renato Portaluppi decidiu mudar. E vai com um esquema tático completamente repaginado para o confronto - e já poupando algumas estrelas pensando na Libertadores.

A lista de mudanças já começa no gol. Após longo período sem entrar em campo, Hugo Souza, destaque em boa parte da temporada de 2020, sairá jogando contra o Bahia. Gabriel Batista, que vinha sendo o titular com a lesão de Diego Alves, fica no banco de reservas.

No ataque, Michael e Bruno Henrique já serão poupados, pensando na final da Copa Libertadores. Vitinho e Kenedy sairão jogando, ao lado de Gabigol. Matheuzinho, que vem encantando a comissão técnica, é outro que começará no banco de reservas, substituído por Rodinei.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Bahia, no Maracanã, pelo Brasileiro. Pra cima! #FLAxBAH #VamosFlamengo pic.twitter.com/qHjW6XmJ2s — Flamengo (@Flamengo) November 11, 2021

A zaga será composta por David Luiz e Gustavo Henrique (R. Caio nem está no banco), enquanto o meio de campo terá o trio Andreas Pereira, Diego e Thiago Maia.

O Flamengo entrará em campo com: Hugo; Rodinei, David Luiz, Gustavo Henrique e Ramon; Thiago Maia, Diego e Andreas Pereira; Vitinho, Kenedy e Gabigol.