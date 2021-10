Qual a escalação do Flamengo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil?

O Rubro-Negro vai a campo nesta quarta-feira (20), pelas semifinais da Copa do Brasil

Dia de decisão pela Copa do Brasil: o Flamengo visita o Athletico-PR nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pelas semifinais da competição, na Arena da Baixada.

O Rubro-Negro vai para o confronto com força máxima, a quatro jogos de um título que não vem desde 2013. Mas o treinador Renato Gaúcho terá alguns problemas para escalar o time ideal.

Os três grandes desfalques do Flamengo para o duelo são David Luiz, Arrascaeta e Bruno Henrique. O primeiro não foi inscrito e não poderá defender o clube na Copa do Brasil. Já Arrasca e BH estão se recuperando de lesões musculares.

Por outro lado, Renato terá a volta de Isla e Rodrigo Caio. Enquanto o chileno estava disponível, mas não havia conseguido chegar a tempo do Chile para entrar em campo diante do Cuiabá, o defensor estava na fase final de recuperação de contusão, mas está 100% e deve ser titular na Arena da Baixada.

A tendência de momento é que o treinador resolva utilizar Andreas Pereira mais avançado, monte um meio de campo mais defensivo com Thiago Maia e Willian Arão e um ataque apenas com dois homens: Gabigol e Michael, com Pedro e Vitinho no banco de reservas.

HOJE TEM MENGÃO NA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL!



Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no jogo de ida! Vamos com tudo! #CAPxFLA #VamosFlamengo pic.twitter.com/dgPWPB1ozm — Flamengo (@Flamengo) October 20, 2021

Outra opção é recuar Andreas para ser o segundo volante, sacar Thiago Maia e formar um trio de ataque com Vitinho e Michael abertos pelos lados e Gabigol centralizado.

O Flamengo de Renato Gaúcho deve entrar em campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.