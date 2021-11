Qual a escalação do Flamengo contra a Chapecoense?

O Flamengo, para fechar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, visita a lanterna Chapecoense nesta segunda-feira (8), às 20h (de Brasília). O Rubro-Negro, querendo vencer para recuperar a vice-liderança, terá uma série de desfalques.

Ainda sonhando com mais um título do Brasileirão, o Flamengo quer manter a menor distância possível para o líder Atlético-MG, ainda mais considerando que ainda tem partidas a cumprir. O próximo desafio será na Arena Condá, contra a Chapecoense. Apesar de enfrentar a lanterna, que tem apenas um vitória, o time de Renato Gaúcho terá diversos desfalques importantes para o duelo. Ao todo, entre lesionados, suspensos e convocados, são nove baixas, além de David Luiz, que está entrando no ritmo aos poucos.

Arrascaeta, Filipe Luís, Diego, Pedro, Diego Alves, Thiago Maia e Kenedy, com problemas físicos; Andreas Pereira suspenso pelo terceiro cartão amarelo; e Isla, que está a serviço da seleção do Chile, são os desfalques. Ou seja, algumas peças do considerado time titular estão fora de combate, o que vai fazer com que a equipe de Renato Gaúcho tenha algumas mudanças para enfrentar a Chape.

O treinador deve ter seis mudanças no time titular por conta das ausências. Em primeiro lugar, Gabriel Batista deve ser o substituto de Diego Alves no gol, assim como Matheuzinho e Léo Pereira que devem ficar com as vagas de Filipe Luís e David Luiz completando a defesa. Além deles, Gomes deve ser o escolhido para o meio de campo, enquanto o ataque, que já vinha desfalcado, deve se manter o mesmo dos últimos jogos, com Michael no lugar de Pedro, lesionado.

Assim, a provável escalação do Flamengo para enfrentar a Chape é: Gabriel Batista, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Arão, Gomes, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

Everton Ribeiro, Léo Pereira e Rodinei estão pendurados, ou seja, se tomarem um cartão amarelo neste jogo contra a Chape não vão poder enfrentar o Bahia, na quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã.