Qual a escalação do Corinthians contra o Palmeiras no clássico pelo Brasileirão 2021?

Sylvinho terá boa parte do elenco à sua disposição para o duelo, incluindo os novos contratados

O Corinthians recebe o Palmeiras neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico paulista, ou o Derby, é um dos momentos mais aguardados da temporada pelas equipes.

A partida marcará o encontro dos dois times após o empate em 1 a 1, no primeiro turno do Brasileirão. Porém, está é uma partida decisiva no lado do Timão. Isto porque, Sylvinho, treinador da equipe, está sendo pressionado pela torcida por bons resultados.

Até porque, a diretoria do Timão investiu em grandes contratações para reforçar o elenco: Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes, e claro, Willian, que estava no Arsenal da Inglaterra.

Vale lembrar que além de ser uma partida decisiva para o treinador, este duelo é marcado por demissões por parte do Corinthians. No passado recente, temos Tiago Nunes e Vagner Mancini, demitidos após derrotas para o Palmeiras.

Para o duelo, Sylvinho terá boas opções para aproveitar durante a partida. O treinador tem boa parte do elenco à sua disposição, incluindo os novos contratados. Os únicos desfalques são: Roni, Adson e Ruan machucados.

Sendo assim, a escalação da equipe de Sylvinho é:

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Gabriel Pereira e Róger Guedes.

Com 30 pontos em 21 jogos, o Corinthians ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.