Qual a escalação do Corinthians contra o América-MG, pelo Brasileirão?

Sylvinho terá à disposição os quatro principais reforços do Timão pela primeira vez

O Corinthians enfrenta o América-MG, neste domingo (19), às 18h15, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida deste domingo marca o reencontro de Vagner Mancini com o Corinthians. O técnico deixou o comando da equipe paulista em maio, após eliminação na semifinal do Campeonato Paulista. Em junho, após a saída de Lisca, ele acertou com o América-MG.

O técnico Sylvinho terá pela primeira vez os quatro principais reforços da última janela de transferências à disposição. A grande novidade fica por conta de Willian, relacionado pela primeira vez desde que voltou ao clube.

Renato Augusto, que ficou de fora da última partida por conta de dores musculares também está de volta e deve ser titular da equipe. Gil, que cumpriu suspensão na última rodada e Jô, que ficou de fora para resolver problemas pessoais, também estão de volta.

Sendo assim, a provável escalação da equipe de Sylvinho é:

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.

Com 29 pontos em 20 jogos, o Corinthians ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.