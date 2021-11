Qual a escalação do Brasil contra a Colômbia?

Um mês depois do empate, Brasil e Colômbia voltam a se enfrentar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília). Podendo se classificar já nesta rodada, a seleção de Tite terá quatro retornos para o time titular.

A Colômbia, até agora, foi a única seleção que conseguiu tirar pontos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, e quer seguir assim. Para isso, apenas um mês depois do empate em Barranquilla, os colombianos vão a São Paulo para o jogo do returno, que será na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

Mas, ao mesmo tempo em que a Colômbia quer vencer para ficar mais próxima de uma vaga na Copa, o Brasil também quer. A seleção canarinha pode garantir sua classificação já neste jogo em caso de uma vitória por qualquer placar. E, para ir em busca de seu objetivo, o técnico Tite deve fazer algumas mudanças no time que enfrentou o Uruguai na última rodada.

Sem mexer no ataque, que tem tido bons resultados, o setor com mais mudanças será a defesa. De fora do último jogo, o goleiro Alisson, o lateral Danilo, o zagueiro Marquinhos e o volante Casemiro estão de volta ao onze titular de Tite nas vagas de Ederson, Emerson, Lucas Veríssimo (cortado por lesã) e Fabinho.

Assim, o Brasil deve entrar em campo para o jogo contra a Colômbia com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Paquetá e Gabriel Jesus.

Pendurados com dois cartões amarelos e correndo o risco de ficarem de fora do confronto contra a Argentina na terça-feira (16), estão Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militão, Casemiro, Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá e Gabriel Jesus. Além deles, Richarlison, Bruno Guimarães e Gabigol também estão no limite dos cartões, mas não foram convocados.