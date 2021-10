Qual a escalação do Brasil contra a Colômbia?

Depois de vencer a Venezuela por 3 a 1 na última quinta-feira, a seleção brasileira conta com o retorno do atacante Neymar à equipe

A seleção brasileira volta a atuar depois da viória por 3 a 1 sobre a Venezuela na última quinta-feira (7), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O Brasil enfrenta a Colômbia neste domingo (10), às 18h (de Brasília), no Estádio Metropolitano de Barranquilla.

Para o jogo deste fim de semana, o atacante Neymar, que cumpriu suspensão na rodada passada, estará à disposição da comissão técnica. O craque chegará a 114 jogos pela seleção brasileira, ultrapassando Pelé, e será o quinto atleta que mais vestiu as cores da equipe nacional. Neymar deve entrar na função exercida por Everton Ribeiro no jogo passado.

Thiago Silva será poupado para o compromisso. Desta forma, Éder Militão entrará na vaga do defensor para jogador ao lado de Marquinhos. Na lateral esquerda, Guilherme Arana deve deixar o time para a entrada de Alex Sandro. Há também a possibilidade de alteração no meio de campo: Fred substituirá Gerson no setor.

A seleção brasileira tem duas ausências. Casemiro (cortado por infecção no dente) e Matheus Cunha (cortado por lesão na coxa) não estão na América do Sul. Os atletas permaneceram na Europa e devem integrar a lista nas próximas convocações.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Neymar e Gabigol.

O Brasil é o líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com 27 pontos conquistados, oito a mais que a Argentina, segunda colocada.