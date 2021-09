Qual a escalação do Atlético-MG contra o São Paulo pelo Brasileirão 2021?

Líder isolado do Brasileirão, Galo vai a campo com Hulk e Vargas contra o São Paulo

Líder do Brasileirão 2021, o Atlético Mineiro volta a campo na noite deste sábado (25), em duelo contra o São Paulo de Hernán Crespo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vindo de um tenso confronto contra o Palmeiras pelas semifinais da Copa Libertadores, o Galo vai a campo desfalcado contra o Tricolor. Keno (com virose), Savarino e Diego Costa (lesionados) e Tche Tche (suspenso) são as ausências do time mineiro.

Com as baixas, Cuca optou por Hulk, Vargas e Nathan no comando de ataque do Atlético, que lidera com folga a competição, com 45 pontos conquistados em 20 jogos. No momento são 15 partidas de invencibilidade.

Confira a escalação do Atlético Mineiro para a partida deste sábado:

Everson; Guga, Nathan Silva, Rever, Alonso e Arana; Allan, Zaracho; Nathan, Vargas e Hulk.