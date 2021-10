Qual a escalação do Atlético-MG contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil?

O Galo vai a campo nesta quarta-feira (20), pelas semifinais do torneio

É vencer ou vencer no mata-mata da Copa do Brasil: o Atlético-MG recebe o Fortaleza pelo jogo de ida das semifinais da competição nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Castelão.

Lutando também pela liderança do Brasileirão, o Galo segue encarando uma maratona de jogos duríssima e vai tendo que mostrar a força de seu elenco.

Contra o Fortaleza, não será diferente: o técnico Cuca tem alguns desfalques e não terá o time completo para enfrentar a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.

Os dois principais problemas de Cuca para armar o Atlético-MG fazem parte do sistema defensivo: Nathan Silva, inelegível por ter defendido o Atlético-GO na Copa do Brasil, e Mariano, em reta final de recuperação de lesão, estão de fora do confronto de logo mais.

Pelo lado bom, Diego Costa, Savarino e Vargas, que ficaram de fora das últimas rodadas do Brasileirão, estão de volta e foram relacionados para o duelo no Castelão.

A tendência, porém, é que o trio comece a partida no banco de reservas: Cuca deve manter a dupla Hulk e Keno no comando de ataque, com os argentinos Nacho Fernández e Zaracho armando no meio de campo. Jair, poupado contra o Atlético-GO, volta ao time titular para fazer dupla com Allan. Na defesa, Igor Rabello deve ganhar a vaga de Nathan Silva e Guga será mantido na direita.

O Atlético-MG de Cuca deve entrar em campo com: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Keno.