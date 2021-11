Qual a escalação do Atlético-MG contra o Corinthians?

O Atlético-MG segue vivendo a temporada dos sonhos no futebol brasileiro. Tendo montado um elenco de luxo, é o grande favorito ao título do Brasileirão e também está na final da Copa do Brasil. Assim, vai com tudo para cima do Corinthians, nesta quarta-feira (10).

O duelo acontece às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada da competição.

A dúvida que muitos torcedores podem ter é simples: como é que o técnico Cuca escalou o Galo para enfrentar o Corinthians?

A boa notícia é que o Atlético-MG terá mais uma chance de provar a força de seu elenco. Isso porque a equipe tem quatro desfalques confirmados contra o Timão: Junior Alonso, Vargas, Savarino e Alan Franco, todos convocados por suas seleções.

Jair, dúvida, vai para o jogo, mas começa no banco de reservas. Já Mariano e Guilherme Arana, que acusaram pancadas na última partida, não serão poupados e saem como titulares.

Nacho Fernández, suspenso no clássico contra o América-MG, está novamente de fora - e nem faz parte do banco. Na frente, Diego Costa sai jogando mais uma vez, fazendo um trio com Hulk e Keno - este último, recuperado de lesão em tempo recorde para sair como titular.

O Atlético-MG de Cuca vai a campo com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Keno, Hulk e Diego Costa.