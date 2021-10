Qual a escalação do Atlético-MG contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão?

Galo conta com retorno de "selecionáveis" e de Hulk, recuperado de lesão, mas também tem desfalques

O Atlético-MG entra em campo neste domingo (17), querendo aumentar a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, às 18h15 (de Brasília), pela 27ª rodada.

O Galo não perde há 18 jogos na competição e conta com os retornos dos "selecionáveis", além de Hulk estar recuperado de lesão.

Por outro lado, Dodô está suspenso, enquanto Diego Costa, Savarino, Mariano e Eduardo Vargas são desfalques por problemas físicos.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Guga, Nathan Silva, Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho (Dylan); Keno e Hulk.

O Atlético-MG é o líder isolado do Brasileirão, com 56 pontos marcados.