Qual a escalação do Athletico-PR contra o Flamengo, pelo Brasileirão?

O Furacão deve enfrentar os cariocas com um time repleto de reservas; veja

Buscando escalar a tabela de classificação, o Athlético-PR visita o Flamengo neste domingo (3), às 16h (de Brasília). Depois da classificação para a final da Copa Sul-Americana, alguns jogadores sequer foram relacionados para o jogo, de forma que o Furacão deve ir com uma escalação alternativa.

Nono colocado do Brasileirão, o Athletico-PR já conhece seu novo comandante. Alberto Valentim viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas ainda não fará sua estreia no banco de reservas rubro-negro. E no que deve ser o último jogo antes do novo treinador assumir o time, o Furacão deve aparecer com algumas caras diferentes em seu time.

Além do suspenso José Ivaldo e dos lesionados Lucas Halter e Matheus Babi, nomes como Nikão e Thiago Heleno sequer foram relacionados para viajar ao Rio de Janeiro. Assim, diante da apaixonada torcida flamenguista que estará de volta ao Maracanã no Campeonato Brasileiro, o Furacão entrará em campo com diversos jogadores reservas, enquanto titulares serão poupados.

O provável time do Athletico-PR contra o Flamengo é: Bento (Santos); Pedro Henrique, Lucas Fasson e Nicolás Hernandez (Márcio Azevedo); Khellven, Christian, Erick, Léo Cittadini e Nicolas; Pedro Rocha e Renato Kayzer.

Pendurados com dois cartões amarelos estão Léo Cittadini, Renato Kayzer e Abner Vinícius - além de Matheus Babi, que não foi relacionado. Se foram novamente punidos contra o Flamengo, os atletas não enfrentam o Atlético-GO no dia 6 de outubro, pela 24ª rodada do Campeonato Brsileiro.

O jogo terá transmissão da TV Globo, em canal aberto para todo o Brasil, menos São Paulo. Aqui na Goal você acompanha o lance a lance clicando aqui.