Qual a chance de o Botafogo subir à primeira divisão ou cair à Série C do Brasileiro?

O tradicional alvinegro da Estrela Solitária vem fazendo uma nova campanha decepcionante em sua tentativa de reconstrução

A vida não anda nada fácil para o torcedor do Botafogo , que pela terceira vez em sua história acompanha o time em uma campanha para voltar à elite do futebol brasileiro. Se conseguiu cumprir com tal missão em 2002, com o “resgate da dignidade”, e em 2015, inclusive com título conquistado até com certa facilidade, a situação na Série B 2021 não é das melhores para o Alvinegro.

Passadas 14 rodadas, o Botafogo ocupa apenas a 11ª posição na tabela – embora tenha um jogo a menos. Com 16 pontos somados, hoje o clube carioca está mais próximo da luta contra o rebaixamento para a terceira divisão (está a quatro pontos de distância do primeiro time dentro do Z4) do que da quarta colocação (sete pontos separam o clube da Estrela Solitária da posição necessária para o acesso). O último duelo do Alvinegro ficou marcado pela estreia e expulsão do técnico Enderson Moreira, assim como pela suada vitória por 1 a 0 sobre o Confiança.

A campanha ruim na Série B já fez com que o Botafogo optasse por demitir o técnico Marcelo Chamusca, e o escolhido para tentar uma campanha de recuperação, que precisa ser daquelas impressionantes, é Enderson Moreira. Mas quais são, hoje, as chances de o tradicionalíssimo alvinegro conseguir retornar à Série A do Brasileirão?

Chances de acesso são muito pequenas

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tradicionalmente faz prognósticos estatísticos para o futebol brasileiro, o Botafogo tem poucas chances de conseguir o acesso para a primeira divisão nesta temporada – levando em conta o que apresentou até aqui.

Segundo os cálculos da UFMG, após 13 rodadas o Botafogo tem apenas 5.4% de chances de conseguir o acesso. Em relação a título, a probabilidade é menor do que 1% (0.47%). Vale destacar que estes mesmos dados serão atualizados após o término da 14ª rodada.

Realidade hoje: luta contra o rebaixamento na Série C

Para tristeza dos apaixonados torcedores alvinegros, hoje a realidade do clube é mais para lutar contra a queda para a Série C – as chances de queda, até a 13ª rodada, foram de 24.5% neste momento, mas serão novamente calculadas após a vitória botafoguense sobre o Confiança.

Qual é o próximo jogo do Botafogo na Série B?

O Botafogo volta a campo às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (27), em jogo atrasado da sexta rodada contra o CSA. As chances e probabilidades do clube nesta temporada serão atualizados constantemente por aqui assim que a UFMG atualizar seus números.

Campanha do Botafogo na Série B 2021 : 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas.