Quais títulos o Corinthians feminino já conquistou na história?

O Corinthians Feminino é uma das mais vitoriosas e importantes equipes do cenário do futebol feminino não apenas na América Latina, como no mundo. 'As Brabas', como são chamadas, apresentam um futebol de alto nível e vêm acumulando troféus sob o comando do treinador Arthur Elias.

Neste domingo (13), o time da zona leste da cidade de São Paulo levantou mais um caneco, dessa vez o da Supercopa do Brasil, sobre o Grêmio. O placar do jogo foi 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti, já nos acréscimos.

Dessa forma, o Timão conquistou mais uma taça inédita para sua galeria de troféus.

A GOAL te mostra todos os títulos oficiais que 'As Brabas' conquistaram nos últimos anos.

Quantos títulos o Corinthians feminino conquistou na história?

Com a conquista da Supercopa Feminina neste domingo (13), o Corinthians feminino acumula 11 troféus para sua recente galeria de títulos femininos.

SOLTA O GRITOOOOO, FIEEEEEL! pic.twitter.com/uVywywpEKD — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 13, 2022

A equipe feminina do Corinthians foi formada em 1997, mas pouco tempo depois foi descontinuada. A reativação veio em 2016, quando o Timão formou parceria com o Audax. E nesse mesmo ano os troféus começaram a ser conquistados e não pararam mais desde então.

O primeiro título veio na Copa do Brasil e o mais recente da Supercopa do Brasil. Com o ano de 2021 sendo o de grande destaque, com a conquista da tríplice coroa.

2016 - Copa do Brasil

2017 - Copa Libertadores da América

2018 - Campeonato Brasileiro

2019 - Copa Libertadores da América; Paulistão

2020 - Campeonato Brasileiro

2021 - Copa Libertadores da América; Campeonato Brasileiro; Campeonato Paulista

2022 - Supercopa do Brasil