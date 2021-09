Quais times já jogaram Série D e Série A do Campeonato Brasileiro?

Dos 68 times da Série D, 21 já estiveram na elite do futebol nacional; a lista também conta com equipes que atualmente disputam o Brasileirão Série A

Mesmo sem entrar em campo, Paraná e Santa Cruz, dois clubes que há pouco tempo estiveram na elite do futebol brasileiro, foram rebaixados para a Série D do Brasileirão. Mas ter disputado na história a primeira e a última divisão do principal campeonato do país não é uma exclusividade desses dois clubes. Confira quais times já disputaram a Série D e a Série A do Campeonato Brasileiro.

A lista conta com diversos times de tradição no futebol brasileiro. Alguns deles estão disputando a primeira divisão do Brasileirão atualmente, como Juventude, Chapecoense e Cuiabá. Outros estiveram na elite do campeonato nacional há pouco tempo, como Joinville, CSA, Ipatinga e Grêmio Barueri.

Foto: Fernando Alves/Juventude/Divulgação

Times que deram muito trabalho aos “clubes grandes” nos anos 2000 também integram a lista, como Brasiliense, São Caetano e Santo André.

Ao todo, 68 times disputam na temporada atual a Série D do Campeonato Brasileiro - que no próximo ano contará com Santa Cruz e Paraná novamente. Destes, 21 já disputaram a primeira divisão da competição em algum momento de suas histórias, como a Portuguesa, por exemplo, que foi vice-campeã da Série A em 1996, ano em que contava com nomes como Zé Roberto, Rodrigo Fabri, Clemer e Alex Alves. A última passagem da Lusa pela elite do futebol nacional foi em 2013, quando contava com jogadores como Moisés (ex-Palmeiras), Willian Arão (Flamengo), Henrique Dourado (ex-Palmeiras e Fluminense) e Gilberto (Bahia).

Confira abaixo a lista dos times que já disputaram Série D e Série A do Campeonato Brasileiro: